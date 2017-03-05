Стали известны подробности крушения сирийского истребителя в Турции

 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Сирийский МиГ-23, потерпевший крушение 4 марта недалеко от турецко-сирийской границы, был сбит. Об этом рассказал пилот ВВС Сирии, управлявший истребителем, передает Reuters со ссылкой на Anadolu.

По его словам, истребитель МиГ-23 вылетел из Латакии, чтобы нанести удар по сельской местности недалеко от Идлиба. Однако спустя некоторое время был сбит. Пилоту удалось катапультироваться, он остался жив, но получил ранения.

В настоящее время пилот госпитализирован, он находится в турецкой больнице.

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Среди первоначальных версий случившегося рассматривались сложные погодные условия. Позднее ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Ахрар-аш-Шам».


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