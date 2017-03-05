СМИ: Около тысячи джихадистов выехали из Германии в Ирак и Сирию

Число джихадистов, выехавших из Германии в Ирак и Сирию, превысило 910 человек. Такие данные приводит немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции.

Как отмечается, более половины этих людей — граждане ФРГ, около 20% — женщины.

Издание отмечает, что примерно 145 экстремистов из общего числа погибли в Сирии и Ираке. Треть выехавших в Сирию и Ирак джихадистов уже вернулись в ФРГ, не менее 70 из них участвовали в военных действиях на стороне исламистских группировок.

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В настоящее время большинство экстремистов уже не решается присоединяться к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая постепенно сдает свои позиции, также подчеркивается в докладе.

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