Лондон: Евросоюзу не загнать Британию в угол

 

Фото: TOBY MELVILLE / REUTERS

Великобритания готова ответить на неприемлемые для Лондона требования Евросоюза о выходе Соединенного королевства из ЕС. Об этом заявил министр финансов Британии Филип Хаммонд, передает BBC.

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«У британцев присутствует серьезный боевой дух, и мы нанесем ответный удар», — сказал он.

По его словам, Британия может «заключить новые торговые соглашения в мире». «Мы сделаем все, что нам необходимо, чтобы британская экономика была конкурентоспособной, и у нашей страны было успешное будущее», — подчеркнул он.

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Лондон рассчитывает на «заключение всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с партнерами из ЕС», однако «они должны знать, что попытки загнать Британию в угол не является альтернативой», подчеркнул глава Минфина.

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