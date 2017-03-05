Лондон: Евросоюзу не загнать Британию в угол

Великобритания готова ответить на неприемлемые для Лондона требования Евросоюза о выходе Соединенного королевства из ЕС. Об этом заявил министр финансов Британии Филип Хаммонд, передает BBC.

«У британцев присутствует серьезный боевой дух, и мы нанесем ответный удар», — сказал он.

По его словам, Британия может «заключить новые торговые соглашения в мире». «Мы сделаем все, что нам необходимо, чтобы британская экономика была конкурентоспособной, и у нашей страны было успешное будущее», — подчеркнул он.

Реклама

Лондон рассчитывает на «заключение всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с партнерами из ЕС», однако «они должны знать, что попытки загнать Британию в угол не является альтернативой», подчеркнул глава Минфина.

Еще по этой теме