Марин Ле Пен предупредила об опасности холодной войны с Россией

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Холодная война с Россией опасна для Европы. Об этом заявила в интервью CBS кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен.

Еще по этой теме

«Я вам скажу, что опасно для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в объятия Китая. Вот это угроза для Европы», — сказала она.

Ле Пен также отметила, что президент РФ Владимир Путин не сделал ничего, за что его следовало бы называть «убийцей», как это сделал американский телеведущий Билл О'Райли. «Владимир Путин не сделал ничего, что заставило бы меня прийти к такому выводу», — сказала она.

Реклама

При этом лидер «Национального фронта» подчеркнула, что не восхищается Россией и ее президентом. «Смотрите, я не фанатка на рок-концерте, я политический лидер великой страны. Все, что меня интересует, — интересы Франции», — заявила Ле Пен, добавив, что намерена вновь сделать свою страну великой.

Ле Пен неоднократно высказывалась за восстановление отношений с Москвой. 1 февраля она назвала антироссийские санкции «абсолютно бестолковыми», заметив, что ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации. 17 января, политик заявила, что в случае победы на выборах президента Франции признает Крым российским.

В начале февраля телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли назвал президента России Владимира Путина «убийцей». В Кремле сочли эти слова недопустимыми и оскорбительными, а также заявили, что предпочли бы услышать извинения. Журналист в свою очередь сообщил, что его извинения прозвучат не раньше 2023 года. «Мы очень добрые и очень терпеливые», — ответил Песков и согласился вернуться к этому вопросу через шесть лет.

Еще по этой теме
Жан-Мари Ле Пен усомнился в успехе дочери на выборах президента Франции

Жан-Мари Ле Пен усомнился в успехе дочери на выборах президента Франции

Марин Ле Пен уличили в нецелевом расходовании средств Европарламента

Марин Ле Пен уличили в нецелевом расходовании средств Европарламента

Опрос: Ле Пен лидирует на выборах во Франции

Опрос: Ле Пен лидирует на выборах во Франции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR

reklama.vesti.lv

В НАСА предложили проложить туннель до Марса Hi-Tech

В НАСА предложили проложить туннель до Марса

В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно Hi-Tech

В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно

Все: Никите Джигурде поставили неожиданный диагноз Showbiz

Все: Никите Джигурде поставили неожиданный диагноз

Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети

Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться Wo&Men

Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться

TVNET спрашивает

Подаете ли вы милостыню? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
http://alkoutlet.lv

Темы

 