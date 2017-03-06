В ВОЗ назвали главную причину детской смертности

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о детской смертности в мире, назвав главные причины.

Ежегодно 1,7 млн детей умирают от антисанитарии, загрязненности, которые приводят к летальным случаям малярии, пневмонии и диареи.

Так, согласно отчета, 570 тыс детей в возрасте до 5 лет умирают от респираторных инфекций, таких как пневмония, связанных с загрязнением воздуха, а также вторичного табачного дыма.

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361 тыс детей в возрасте до 5 лет умирают из-за диареи, в результате недостаточного доступа к чистой воде, санитарии и гигиены.

270 тыс детей умирают в течение первого месяца жизни от условий, в том числе недоношенности, которые могут быть предотвращены путем обеспечения доступа к чистой воде, санитарии и гигиены в медицинских учреждениях, а также снижения уровня загрязнения воздуха.

200 тыс случаев смерти детей в возрасте до 5 лет от малярии можно было бы предотвратить с помощью природоохранных мероприятий, таких, как сокращение мест размножения комаров или изоляции контейнеров для хранения питьевой воды.

200 тыс детей в возрасте до 5 лет умирают от непреднамеренных травм, относящихся к окружающей среде, таких, как отравление, падения и утопления.

«Их развивающиеся органы и иммунная система, меньшие тела и дыхательные пути делают их более восприимчивыми к грязному воздуху и воде», - сказала генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан.

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