В Москве вывесили баннер «Путин – это война»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Активистов задержала полиция, как только они развернули баннер на мосту.

В Москве полицейские задержали трех активистов, которые вывесили на мосту баннер с надписью «Путин – это война. Путин – это смерть», передает ОВД-Инфо.

Задержаны Екатерина Рыжова, Николай Игроков и Павел Кузнецов. В их отношении составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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К вечеру 5 марта всех задержанных отпустили из линейного отдела Курского вокзала.

На Рыжову и Игрокова составили протоколы за «нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения», на Кузнецова − за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия».


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