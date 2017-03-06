В Москве вывесили баннер «Путин – это война»

Активистов задержала полиция, как только они развернули баннер на мосту.

В Москве полицейские задержали трех активистов, которые вывесили на мосту баннер с надписью «Путин – это война. Путин – это смерть», передает ОВД-Инфо.

Задержаны Екатерина Рыжова, Николай Игроков и Павел Кузнецов. В их отношении составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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К вечеру 5 марта всех задержанных отпустили из линейного отдела Курского вокзала.

На Рыжову и Игрокова составили протоколы за «нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения», на Кузнецова − за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия».