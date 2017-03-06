Индийский лайнер прервал полет из-за вони из туалета

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Лайнер индийской авиакомпании SpiceJet, следовавший из Бангалора в Нью-Дели, совершил незапланированную посадку в Хайдарабаде из-за исходящего из туалета неприятного запаха. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел во время рейса SG-192, выполнявшегося на лайнере Boeing 737 в воскресенье, 5 марта. Отмечается, что в какой-то момент в салоне появился «чрезвычайно острый» запах, исходящий от туалета, расположенного в передней части самолета.

После посадки лайнера в Хайдарабаде туалет тщательно очистили, салон проветрили. Спустя час он продолжил полет в Нью-Дели. На борту самолета находились 184 пассажира и четыре члена экипажа.

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Пресс-секретарь SpiceJet не назвал причину неприятного запаха.

Это не первый случай, когда пилотам приходится сажать лайнер из-за проблем с туалетами. В ноябре 2016 года самолет Pakistan International Airlines совершил незапланированную посадку из-за поломки всех санузлов, в августе с подобной проблемой столкнулся экипаж Boeing-767 авиакомпании Austrian Airlines. В марте того же года борт United Airlines вернулся в Нью-Джерси через 20 минут после взлета из-за неприятного запаха во всем салоне.


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