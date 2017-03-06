В Харькове более 200 человек устроили драку

В Харькове, в районе парка Победы, произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, в столкновении приняли участие более 200 человек. Прибывшие на место экипажи полиции не дали конфликту разгореться. Отмечается, что полиция никого не задержала.

«Две местные банды хотели драться «район на район», встретиться решили в парке Победы. Одна банда, которая «обитает» возле «Салтовского хлебозавода», всю прошлую неделю отлавливала по одному оппонентов и избивала. Это и стало причиной конфликта. Здесь сейчас реально страшно», - рассказала местная жительница Мария.

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«Мы гуляли с друзьями, к нам подошли какие-то парни, достали пистолет и спросили, с какого мы района. Потом они резко посмотрели в сторону «Салтовского льда» и побежали туда», - написал очевидец.

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В то же время в ГУНП в Харьковской области рассказали о стрельбе на Салтовском шоссе в тот же вечер.

«Сообщение о том, что в районе Салтовского шоссе на улице якобы был слышен звук выстрела, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 5 марта в 20:25. По адресу выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, между ранее судимым 30-летним харьковчанином, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и молодым парнем внезапно возникла ссора. В результате человек совершил выстрел из травматического оружия и ранил 21-летнего парня в руку», - рассказали в полиции.