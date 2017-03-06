В ФРГ возмущены сравнением Эрдогана германской политики с нацистской

Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Политики в Германии с негодованием отреагировали на высказывания Эрдогана по поводу решений, принимаемых немецкими властями. Президент Турции должен извиниться, полагают в ФРГ.

Немецкие политики возмущены сравнением, которое позволил себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне конфликта вокруг турецкой политической агитации в Германии. Министр юстиции Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 5 марта,

назвал высказывания Эрдогана «подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми» и призвал «отвергнуть их самым решительным образом».

Подобным образом отреагировал и председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder). «То, что президент одной страны, входящей в НАТО, так отзывается о другой стране, входящей в НАТО, - абсолютно невероятно и неприемлемо», - сказал он в тот же день.

Глава ведомства федерального канцлера Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в понедельник, 6 марта, также назвал заявления Эрдогана «абсолютно неприемлемыми». А генсек Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер (Andreas Scheuer) заявил «о чудовищном промахе деспота из Босфора», позволившем себе столь «возмутительное и ошибочное» сравнение. А замглавы ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner)

указала, что президент Турции должен извиниться.

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После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия турецких министров Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. «Ваши методы ничем не отличаются от нацистских», - заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

Глава МИД Германии призывает не впадать в крайности

Агитация турецких политиков в Германии не запрещается как таковая, речь идет о соблюдении немецких законов и норм, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). «Тот, кто хочет у нас выступать, не должен говорить то, что хотим услышать мы, но должен придерживаться наших правил», - написал глава МИД в статье, опубликованной 5 марта в газете Bild am Sonntag. По словам немецкого министра, речь идет об уважении законодательства и общепринятых норм. «К взаимному уважению относится и соблюдение меры, и отказ от крайностей во время предвыборной борьбы с обеих сторон», - подчеркнул Габриэль.

16 апреля в Турции пройдет референдум о введении президентской республики. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений. Официальный представитель президента Турции назвал отмену выступлений министров «скандальным решением» и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова.

В Германии проживают около 1,4 миллиона человек, которые имеют право голоса на выборах и референдумах в Турции. Именно они представляют интерес для турецких политиков, приезжающих выступать в ФРГ.


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