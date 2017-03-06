В Харькове футбольные ворота убили ребенка

 

Фото: Flickr/Rebecca Siegel

В воскресенье, 5 марта, в Харькове во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

«На 13-летнего мальчика во время игры в футбол упали ворота. Ребенок умер»,

– сказал он и добавил, что ворота были не закреплены.

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«По-видимому, это предусмотрено конструкцией поля. Вторые ворота тоже были не закреплены.

Эту площадку делала киевская фирма, которая выиграла тендер у немцев (городок строился на деньги правительства Германии – ред.)», – отметил Сидоренко.

Он также сообщил, что горсовет возьмет на себя расходы, связанные с похоронами ребенка.

Напомним, в январе 2015 года в Харькове открыли первый транзитный модульный городок для переселенцев. Он был построен на средства правительства Германии.

На момент открытия в домики заселились около 80 человек. Всего в нем должны были поселиться 383 человека, в том числе 203 ребенка.


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