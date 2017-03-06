Жители Латвии бросились сдавать на права

 

Фото: LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) за первые два месяца 2017 году выдала 3405 водительских удостоверений - на 21,9% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные CSDD.

В том числе 1872 удостоверения выдано автоводителям-женщинам, 1533 - мужчинам.

На 1 марта 2017 года в Латвии действительными были 849,419 тыс. водительских удостоверений, из них 355,002 тыс. (41,8%) были выданы женщинам, 494,417 тыс. (58,2%) - мужчинам.

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В 2016 году CSDD выдала 21,475 тыс. водительских удостоверений - на 0,6% меньше, чем в 2015 году.

ГАО CSDD регистрирует транспортные средства в Латвии и проводит их техосмотр, а также выдает водительские удостоверения.


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