Саакашвили уверен, что Трамп не будет «торговать Украиной»

Михаил Саакашвили
 

Михаил Саакашвили. Фото: AP/Scanpix

Грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили считает, что новый президент США Дональд Трамп не будет «торговать Украиной» и не станет играть на руку России. Об этом экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации сказал в интервью Лига.net.

«Вообще вся свистопляска под названием «Трамп, давай мы тебе поможем выгоднее продать Украину» — это все от недалеких людей, которые вообще не понимают Трампа», — считает он.

«Трамп никогда не будет торговать Украиной и никогда не будет пророссийским. Трамп — сильная личность. Он первый президент США за много лет, который сказал: «Америка должна научиться выигрывать войны», — заявил Саакашвили.

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«Путин не сможет наладить отношения с Трампом. Это раньше он выглядел хулиганом, который делает, что хочет, а цивилизованный мир его сторонился, потому что не хотел влезать в конфликт, в том числе и Обама», — полагает он.

По мнению Саакашвили, результат правления Обамы — это Иванишвили (основатель правящей ныне партии «Грузинская мечта») и Янукович.

«Они пришли к власти в Украине и Грузии, пока Обама игрался в «перезагрузку» с Россией. А Трамп ищет конфликта, это его стихия. Путину за Трампом не угнаться», — считает он.

В приходе Трампа ко власти Саакашвили видит мировую тенденцию:

«В политике всего мира есть запрос на обновление, какие бы опросы нам не рисовали». Поэтому он видит смысл в досрочных выборах на Украине: «Я уверен, что как только будут досрочные выборы, люди будут голосовать за новые силы. Сегодняшнюю социологию можете порвать и выбросить».

Кроме того, Саакашвили признался, что «с ужасом» ждет отмены визового режима с ЕС. «Просто мы потеряем еще 2-3 миллиона населения сразу, которые уедут нелегалами. Через три года в Украине будет меньше населения, чем в Польше, тогда как в начале независимости украинцев было на 20 миллионов больше, чем поляков», — считает он.

«Украиной сегодня управляет не эта власть, а кризис. Власть управляет медиа и коррупционными потоками, но не страной», — резюмировал Саакашвили.

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