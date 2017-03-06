Трамп подписал новый указ о мигрантах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Высокопоставленный представитель Белого дома раскрыл детали нового указа президента США о мигрантах, который подписан сегодня и вступает в силу 16 марта.

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Согласно документу, в 2017 финансовом году CША примут не более 50 тыс. беженцев.

«После возобновления программы приема беженцев количество беженцев, которые будут приняты в США, не превысят 50 тысяч», — сказал представитель администрации.

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Кроме того, США не исключают дальнейшего расширения списка стран, гражданам которых временно запретят въезд на американскую территорию.

«Президент поручил госдепартаменту предоставлять информацию о странах, которые могут быть включены в список… Но мы не говорим пока, что какие-либо страны (обязательно) будут включены», — отметил источник.

При этом он подчеркнул, что новый иммиграционный указ не является запретом на въезд мусульман.

«Это временный запрет на въезд граждан стран, которые на данный момент либо являются несостоявшимися государствами, либо государствами-спонсорами терроризма», — добавил он, пояснив, что указ не касается сотен миллионов мусульман из десятков стран с преимущественно мусульманским населением.

Также подтвердилась информация и о том, что

теперь запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США.

Кроме того, указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев, хотя и не затронет тех беженцев, чей въезд в США уже одобрен.

Указ по прежнему приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке стран отсутствует.

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