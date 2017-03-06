В ЕС создают командование зарубежными операциями

 

Фото: AP/Scanpix

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о создании штаба по проведению небоевых операций за границей. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен в понедельник, 6 марта, информирует The Associated Press.

«Те страны, которые не являются членами Евросоюза, как, например, Норвегия или Великобритания, будут иметь возможность выборочно присоединиться к определенными проектами или миссиями. И у норвежцев, и у британцев есть большой интерес к этому», – заявила Лайен.

В свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини считает, что это обеспечит «более эффективный подход к существующим учебным военным миссиям».

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Тем не менее, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон призывает своих европейских партнеров «более тесно сотрудничать с НАТО, чтобы избежать ненужного дублирования структур». Однако Лайен считает, что

потребность создания такого командного центра «назрела уже давно».

«Мы сделали очень важный шаг на пути к европейской безопасности и обороне союза», – заявила министр обороны Германии.

Отметим, обсуждения возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в 2015 году, из-за агрессии России против Украины.

Ранее сообщалось, что Швеция решила частично возобновить действие воинской повинности, которая была отменена в 2010 году, в частности из-за военной активности России.

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