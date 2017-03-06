В Британии предотвратили 13 терактов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Службы безопасности предотвратили 13 потенциальных терактов в Британии с июня 2013 года, сообщил помощник комиссара Скотленд-ярда, координирующий антитеррористическую работу полиции по всей стране.

Марк Роули также сообщил BBC, что в полиции одновременно ведутся около 500 контртеррористических расследований. Он рассказал об этих данных, представляя информационную кампанию Action Counters Terrorism «Действия против терроризма», которая призывает общественность сообщать в полицию о своих подозрениях.

Информация от простых граждан помогла полиции в трети из наиболее рискованных расследований, а также помогла предотвратить 13 нападений, заявил Роули.

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В октябре прошлого года глава британской контрразведки МИ-5 говорил о 12 предотвращенных терактах.

В 2014 году уровень террористической угрозы в Британии был повышен до «серьезного» в связи с активизацией джихадистов в Ираке и Сирии.

В Британии существует пять уровней классификации террористической угрозы: «серьезный» означает, что вероятность терактов крайне высока. Выше него только пятый уровень угрозы, означающий, что теракт обязательно произойдет.

Недавно в юго-восточной части Лондона автомобиль врезался в забор, предварительно протаранив толпу пешеходов. В результате аварии пострадали пять человек, все они госпитализированы. Трое раненых (двое мужчин и женщина) находятся в критическом состоянии.


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