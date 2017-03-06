Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии

Европейский союз дал зеленый свет российско-венгерскому проекту постройки двух новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.

«Во время нашего расследования венгерское правительство взяло на себя ряд обязательств, которые позволяют нам разрешить эти инвестиции в рамках правил ЕС о государственных инвестициях», - отметила в понедельник, 6 марта, европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в специальном сообщении Еврокомиссии.

Таким образом Еврокомиссия признала, что Венгрия собирается инвестировать в модернизацию АЭС государственные средства, но в данном случае это не противоречит линии Евросоюза по поддержанию конкуренции на внутренних рынках.

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О готовности полностью профинансировать строительство в объеме 12,5 млрд евро в начале февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Для этого, по его словам, нужно изменить условия соглашения, заключенного в 2014 году. Нынешнее соглашение предусматривает выдачу Россией Венгрии 10-миллиардного кредита, составляющего 80% стоимости проекта.

Решение о получении российским Росатомом контракта на строительство двух новых реакторов АЭС венгерские власти приняли, не проводя тендер.