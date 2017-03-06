Генерал НАТО призвал обеспечить русских Балтии качественными СМИ

Адриан Брэдшоу
 

Адриан Брэдшоу. Фото: REUTERS/Scanpix

Заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу призвал альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации.

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По словам генерала, Западу нужна общая стратегия, чтобы противостоять этим угрозам (Москва свою причастность к кибератакам отрицает).

Брэдшоу заявил, что ответом на так называемые «гибридные методы ведения войны» должно стать «гибридное сдерживание».

В пример он привел, в частности, экономические санкции в отношении России.

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Кроме того, считает Брэдшоу, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, представляющими альтернативу российскому государственному телевидению.

В интервью Би-би-си Брэдшоу высказал мнение, что поведение России на международной арене объясняется тем, что президент Владимир Путин «защищает собственную власть». При этом вероятность военного столкновения России и НАТО Брэдшоу оценил как низкую.

Вместе с тем, по его словам, «очень небольшой риск остается, и поскольку его последствия могут быть катастрофическими, необходимо заниматься этими проблемами».

Отметим, что срок пребывания Адриана Брэдшоу на его должности истекает. Генерал-лейтенант Джеймс Эверард сменит Брэдшоу на его посту уже в этом месяце.

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