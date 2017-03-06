Эстония намерена потребовать компенсации за «советскую оккупацию»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Глава Минюста Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что у страны есть основания потребовать от России как правопреемницы СССР извинений или компенсаций за ущерб, понесенный за годы пребывания в Советском Союзе.

По его словам, эта правопреемственность сохранилась «после аннексии со стороны Советского Союза в 1940 году».

Как сообщает Интерфакс-Украина, этот вопрос был согласован правительством Эстонии еще в 2004 году на основании международного права. Тогда власти пришли к выводу, что в ходе «оккупации» стране был нанесен ущерб, отметил Рейнсалу.

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