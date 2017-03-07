Названы 20 самых дружелюбных городов мира

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Город Гетеборг в Швеции оказался на первом месте среди лучших городов мира для поиска друзей. Соответствующий рейтинг составил туристический сервис Hostelworld.

Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, пишет Segodnya со ссылкой на «Новое время».

Отмечается, что результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.

Реклама

Изучив ответы респондентов, был составлен рейтинг самых дружелюбных городов мира:

Гетеборг, Швеция

Стокгольм, Швеция

Чикаго, США

Бостон, США

Нью-Йорк, США

Копенгаген, Дания

Мадрид, Испания

Рим, Италия

Гамбург, Германия

Дублин, Ирландия

Торонто, Канада

Сидней, Австралия

Париж, Франция

Балтимор, США

Варшава, Польша

Хельсинки, Финляндия

Ванкувер, Канада

Милан, Италия

Берлин, Германия

Куала-Лумпур, Малайзия

Еще по этой теме
Греция обновила собственный туристический рекорд

Греция обновила собственный туристический рекорд

Российские туристы в Латвии: что они думают о Риге?

Российские туристы в Латвии: что они думают о Риге?

Туризм в Латгалии собирается развивать доктор из Шри-Ланки

Туризм в Латгалии собирается развивать доктор из Шри-Ланки


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 230000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается… Wo&Men

Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается…

Раскрыты размеры экрана нового iPhone Hi-Tech

Раскрыты размеры экрана нового iPhone

Роскошно: Пугачева встретила весну с Галкиным и Киркоровым Showbiz

Роскошно: Пугачева встретила весну с Галкиным и Киркоровым

Французский концерн объявил о покупке Opel Hi-Tech

Французский концерн объявил о покупке Opel

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам Hi-Tech

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам

Туризм

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIROJA ADMINISTRATORS/-E
BIROJA ADMINISTRATORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 