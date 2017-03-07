Названы 20 самых дружелюбных городов мира

Город Гетеборг в Швеции оказался на первом месте среди лучших городов мира для поиска друзей. Соответствующий рейтинг составил туристический сервис Hostelworld.
Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, пишет Segodnya со ссылкой на «Новое время».
Отмечается, что результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.
Изучив ответы респондентов, был составлен рейтинг самых дружелюбных городов мира:
Гетеборг, Швеция
Стокгольм, Швеция
Чикаго, США
Бостон, США
Нью-Йорк, США
Копенгаген, Дания
Мадрид, Испания
Рим, Италия
Гамбург, Германия
Дублин, Ирландия
Торонто, Канада
Сидней, Австралия
Париж, Франция
Балтимор, США
Варшава, Польша
Хельсинки, Финляндия
Ванкувер, Канада
Милан, Италия
Берлин, Германия
Куала-Лумпур, МалайзияЕще по этой теме