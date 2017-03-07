Названы 20 самых дружелюбных городов мира

Город Гетеборг в Швеции оказался на первом месте среди лучших городов мира для поиска друзей. Соответствующий рейтинг составил туристический сервис Hostelworld.

Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, пишет Segodnya со ссылкой на «Новое время».

Отмечается, что результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.

Реклама

Изучив ответы респондентов, был составлен рейтинг самых дружелюбных городов мира:

Гетеборг, Швеция

Стокгольм, Швеция

Чикаго, США

Бостон, США

Нью-Йорк, США

Копенгаген, Дания

Мадрид, Испания

Рим, Италия

Гамбург, Германия

Дублин, Ирландия

Торонто, Канада

Сидней, Австралия

Париж, Франция

Балтимор, США

Варшава, Польша

Хельсинки, Финляндия

Ванкувер, Канада

Милан, Италия

Берлин, Германия

Куала-Лумпур, Малайзия

Еще по этой теме