В Кремле рассказали, зачем Эрдоган прилетит в Россию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, 10 марта по приглашению Путина глава Турции посетит Россию для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турецкой Республикой.

На повестке дня, в частности, реализация совместных проектов по сооружению первой турецкой АЭС «Аккую» и строительству газопровода «Турецкий поток».

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Предполагается также обмен мнениями по актуальным аспектам региональной проблематики, в первую очередь относительно перспектив дальнейшего взаимодействия России и Турции в борьбе с международным терроризмом и урегулировании сирийского кризиса.

По итогам саммита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

9 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Москве обменяются мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму.

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