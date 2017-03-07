Девять человек госпитализированы после взрыва в индийском поезде

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошел взрыв в вагоне пассажирского поезда. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает The Times of India.

В результате пострадали девять человек. Все они доставлены в больницы.

Взрыв прогремел в последнем вагоне в 9:50 утра по местному времени, когда состав подходил к станции у города Шуджалпер (Shujalpur). По словам очевидцев, люди в спешке стали покидать поезд.

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Как сообщил министр внутренних дел штата Бхупендра Сингх, на месте происшествия «чувствовался запах пороха». Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В конце ноября 2016 года пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш. В результате погибли 142 человека, еще 200 пострадали.