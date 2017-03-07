Иран увеличил экспорт нефти до рекордного объема

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Иранский экспорт нефти достиг рекордного уровня в 3 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство IRNA.

Ранее IRNA указывало, что Иран значительно увеличил экспорт нефти после отмены санкций в начале прошлого года, не приводя точного показателя текущего объема экспорта, но указывая количество танкеров, отмечает ТАСС.

«Без учета иранского внутреннего оборота больше всего нефти было доставлено в Китай — 105 танкерных отгрузок, затем Индия — 85, а за ней ОАЭ — 58», — говорится в отчете консалтинговой компании Vessel Value, на которое ссылалась IRNA.

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В прошлом месяце стало известно, что на западе Ирана обнаружены крупные запасы сланцевой нефти, в объеме 2 млрд баррелей, пригодные для промышленной добычи.

«Основываясь на результатах исследований, предполагается, что оцененные запасы сланцевой нефти в провинции Лорестан насчитывают до 2 миллиардов баррелей нефти», — заявлял заместитель директора по разведке NIOC Бахман Сулейман, уточнивший, что это залежи светлой нефти.

Обнаруженные сланцевые запасы являются первыми из тех, что обладают реальным производственным потенциалом.

Иран год назад избавился от большинства наложенных на страну санкций, когда МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу значительного снижения ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной программой Исламской республики.

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