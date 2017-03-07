Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В канун Международного женского дня 52-летний итальянец пожертвовал почку своей 44-летней возлюбленной. Ей экстренно требовалась пересадка донорского органа.

Пациентка туринской больницы Molinette была больна поликистозом почек – серьезным генетическим заболеванием, которое практически не поддается лечению. Медики искали донора на протяжении двух месяцев и нашли его в лице мужественного итальянца, сообщает La Stampa.

После того как были получены все необходимые анализы, врачи провели операцию.

Трансплантация почки прошла успешно, сейчас оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии

под наблюдением врачей.

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Сотрудники медучреждения охарактеризовали поступок итальянца как жест настоящей любви. Примечательно, что операция прошла в канун Международного женского дня 8 марта и перед Всемирным днем почки 9 марта.


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