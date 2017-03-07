Друзья детства из Питера поведали интересные факты о Путине

 

Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Британское издание Mirror опубликовало сюжет о коммуналке в Санкт-Петербурге, в которой вырос нынешний президент России Владимир Путин.

Журналист Энди Лайнc в своей статье под названием «Уличный хулиган: как бандит из трущоб стал президентом России» рассказал о том, что путин родился в бедном районе Северной столицы, когда «по улицам бродили банды, жестокие драки были обычным делом, а дети помирали от голода».

Корреспондент утверждает, что

будущий российский лидер вырос в коммуналке с картонными стенами и одним туалетом на несколько семей.

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«Так что трудно поверить, что живший в такой бедности мог стать одним из самых богатых и самых мощных в мире людей», - говорится в статье.

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Один из неназванных бывших друзей Путина рассказал Mirror, что президент научился выживать на этих улицах

«Это было жестоко, и это было нормально - выживает наиболее приспособленный. Это дало ему силы верить, что все возможно», - сказал собеседник британского издания.

По утверждению мужчины, молодой Путин охотился на крыс, в большом количестве обитавших в этом районе. Там же будущий глава государства получил важный урок жизни.

«Никогда не загоняйте крысу в угол. Я слышал, как он говорил много раз с тех пор», - сказал товарищ Путина.

Другой также неназванный давний знакомый Путина рассказал корреспонденту Daily Mirror о том, как будущий политик вёл себя в школе.

«Это был очень жестокое место, и когда Путин был молод, он был плохим мальчиком. Он объединился с бандой молодых людей и это было непросто. Это был очень, очень плохой район, и там было много преступных группировок», - сказал он.

По мнению британских журналистов, после того, как главаря банды посадили, Путин взялся за ум и начал заниматься спортом — сначала боксом, потом дзюдо и самбо, и в 18 лет он был уже чемпионом Петербурга.

Со своей будущей профессией, по утверждению таблоида, Владимир Путин определился еще будучи подростком: тогда он захотел стать шпионом. Как заявил один из его «друзей»,

«юный Володя» ежедневно проверял «знаки от КГБ» в городском парке.

«Один из соседей дразнил его, приклеивая кусок жевательной резинки под скамейку в парке. Он делал вид, что это секретный пароль для КГБ и Путин вёлся на это», - сказал мужчина .

«Бывшая квартира на четвертом этаже сейчас занята другой семьей. Мы вежливо постучали в дверь и спросили, могли бы мы видеть комнату, где Путин вырос. «Нет», был ответ, а потом началась ругань. Мы злоупотребили гостеприимством и пришло время уйти», - подытожил журналист.


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