В Петербурге отец облил водой дочь и выставил на мороз, а она сорвалась с балкона

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя дома по проспекту Культуры, который после ссоры наказал дочь, выставив ее на балкон. Мужчина задержан, в данный момент решается вопрос об избрании в отношении отца меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 4 марта подозреваемый после ссоры со своей 16-летней дочерью облил последнюю водой, после чего выставил на балкон и закрыл дверь изнутри. Решив выбраться самостоятельно, девушка пыталась спуститься с высоты 2-го этажа, но не удержалась и сорвалась вниз.

Упавшая девушка была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 4 марта из квартиры на проспекте Культуры с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждением поясничного позвонка, в состоянии средней тяжести. Сейчас она находится в реанимации больницы №19 в тяжелом состоянии.

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