WikiLeaks опубликовала новый крупный архив документов ЦРУ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Организация разоблачителей WikiLeaks опубликовала массивный архив секретных документов ЦРУ. Об этом сообщает The Independent.

Он получил название «Убежище 7», и содержит 8761 документ, который, как заявил основатель организации, «содержит информацию о всей хакерской машине ЦРУ». Распространенный массив лишь один из первых, в дальнейшем ожидаются новые публикации в рамках «Убежища 7».

Как отметили в WikiLeaks, ЦРУ де-факто утратило контроль над своим хакерским арсеналом, который позволяет установить контроль над множеством компьютеров по всему миру: речь идет о программах, позволяющих получить доступ к телефонам под управлением iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и «умным телевизорам» компании Samsung.

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Причем сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по анализу и «обезвреживанию» такого рода приложений.

Источником утечки стала сторона, заинтересованная в оценке обществом настоящего могущества американской разведки. «Источник хочет начала открытого обсуждения безопасности, создания, использования, распространения и демократического контроля кибероружия», — пояснили в организации.

В феврале WikiLeaks сообщила о слежке ЦРУ за французскими политиками во время президентских выборов в европейской стране в 2012 году. Согласно обнародованным документам, американцев интересовали настроения внутри партий, связи с бизнес-кругами, источники финансирования, в том числе из-за границы.


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