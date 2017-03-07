У дворца президента Словакии на дереве обнаружили микрофон и диктофон

Сотрудники охраны дворца президента в Братиславе обнаружили на одном из деревьев подозрительные устройства, похожие на микрофон и диктофон, сообщает SME.sk.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Словакии Роман Крпелан.

«Устройства напоминали диктофон и микрофон, которые были соединены между собой кабелями», — сказал он.

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По его словам, прибывшие на место пиротехники уничтожили подозрительные устройства. В итоге было зафиксировано, что это было не взрывное устройство.

Предметы находились на дереве в парке, который был открыт для населения города и находился рядом с дворцом.

Пресс-секретарь добавил, что президент республики Андрей Киска не находился на территории дворца в момент инцидента.