Климкин получил от Тиллерсона обещание сохранить санкции против России

 

Фото: AP/Scanpix

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщается на сайте украинского МИД, Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции Вашингтона против Москвы останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, «прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма».

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Как отмечается, Климкин поблагодарил за солидарность США в «борьбе Украины против агрессии РФ».

«Последовательная практическая поддержка, которую оказывают Соединенные Штаты, позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформирования сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

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Также собеседники договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США — Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

Ранее Госдепартамент заявил, что говорить о снятии санкций с России пока рано, США намерены достичь единой позиции по этому вопросу с Евросоюзом.

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