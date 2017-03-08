В сети появилось видеообращение предполагаемого сына убитого брата Ким Чен Ына

Ким Чен Нам
 

Ким Чен Нам. Фото: REUTERS/Scanpix

В сети появилось видеообращение мужчины, называющего себя сыном Ким Чен Нама — убитого сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в среду, 8 марта, сообщает Channel NewsAsia.

Еще по этой теме

«Меня зовут Ким Хан Соль, [я] из Северной Кореи, часть семьи Ким (...) Мой отец был убит несколько дней назад. Я сейчас вместе с моими матерью и сестрой», — говорит молодой человек на английском языке. В подтверждение своей личности он демонстрирует паспорт, однако данные на нем закрыты темным квадратом.

Кроме того, в конце 40-секундного ролика пропадает звук, а рот Ким Хан Соля также закрывает черная полоса. Речь мужчина заканчивает словами: «Мы надеемся, что скоро все наладится».

Реклама

Видео

Достоверного подтверждения того, что на записи действительно сын Ким Чен Нама нет. Однако Channel NewsAsia сообщает, что в южнокорейских спецслужбах молодого человека действительно идентифицировали как Ким Хан Соля. Более подробную информацию о нем и его местонахождении там дать отказались.

Изначально видео появилось на YouTube-канале Cheollima Civil Defense. Подпись к записи гласит: «Для жителей Северной Кореи».

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.

Еще по этой теме
Северная Корея обвинила Малайзию в смерти брата Ким Чен Ына

Северная Корея обвинила Малайзию в смерти брата Ким Чен Ына

Полиция установила, чем отравили брата лидера КНДР

Полиция установила, чем отравили брата лидера КНДР

В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына

В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Нумерология: что означает ваш номер телефона Wo&Men

Нумерология: что означает ваш номер телефона

Европа запустила ракету на украинском двигателе Hi-Tech

Европа запустила ракету на украинском двигателе

В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla Hi-Tech

В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla

Скандал: Литвинова унизила инвалида на шоу «Минута славы» Showbiz

Скандал: Литвинова унизила инвалида на шоу «Минута славы»

Ученые предупредили об опасности мандаринов Wo&Men

Ученые предупредили об опасности мандаринов

TVNET спрашивает

Сколько денег на цветы и подарки ты планируешь потратить 8 марта? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 