СМИ: Чехи не сдаются: общество отказалось от евро на ближайшие годы ради своей кроны

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Чешское правительство одобрило рекомендации Министерства финансов и Нацбанка не считать введение евро ключевой задачей на ближайшие годы. Принимая это решение, правительство учитывало результаты исследований общественного мнения, пишет «Российская газета».

Последний опрос на эту тему, проведенный год назад, показал, что за переход страны на евро выступают лишь 17% населения страны, против - 78% (соответственно 28% и 60% в 2015 году), а остальные не определились.

Высказываясь против единой европейской валюты,

граждане республики боятся неизбежного повышения цен на товары и продукты первой необходимости,

потери финансового суверенитета, усиления зависимости от экономик других стран, считает российское правительственное издание.

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Кроме того, в числе причин нежелания перехода на евро чехи называют «отвратительный дизайн» этой валюты, а вид кроны им куда приятнее.

Правительство Чехии определило конкретные шаги перехода к евро 13 лет назад при вступлении страны в ЕС, но не установило никаких конкретных сроков.

Больше всего грядущим переменам радовались крупные предприниматели и экспортеры, у которых уменьшались риски, связанные с конвертацией и изменением курса валют. Гражданам также внушалась мысль о том, что переход к евро - это неизбежное условие существования в ЕС.

Однако кризис 2009 года сделал более актуальным решение других проблем. Затем случились серьезные финансовые потрясения в Греции, «Брекзит» в Британии, и даже самые преданные сторонники ЕС в итоге были вынуждены признать политическую и экономическую нестабильность «евросемьи».

Сейчас единая валюта имеет хождение на территории 19 из 29 государств Евросоюза.

Европейский Центральный банк устанавливает для них единые процентные ставки.

Отметим, когда Еврокомиссия как высший орган исполнительной власти ЕС в конце 2014 года принимала окончательное решение о присоединении Литвы к зоне евро с 1 января 2015 года, она заявила, что остальные потенциальные претенденты, включая Польшу, Чехию, Венгрию, Хорватию, Румынию и Болгарию, пока далеки от выполнения этих требований. Правда, из них всерьез готовится к переходу на евро только Румыния. Великобритания и Дания отвергают идею отказа от национальной валюты, а Швеция не проявляет особого интереса ко вступлению в зону евро.

Литва стала последней по времени страной, которая сменила свою национальную валюту на единую европейскую. В Эстонии на евро перешли с 1 января 2013 года, в Латвии - годом позже.


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