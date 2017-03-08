Латвийско-российская граница: ведущая роль в контрабанде людей принадлежит чеченцам

Ведущую роль в создании сети незаконного перемещения людей через латвийско-российскую границу играют чеченские преступные группировки, свидетельствует информация Государственной погранохраны, предоставленная членам парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции на сегодняшнем заседании.

Входящие в группировки люди являются гражданами России и лицами со статусом беженца в ЕС. В 2016 году среди лиц, задержанных за незаконное перемещение людей через границу, 60% были чеченцами, тогда как в 2015 году доля чеченцев составляла 28%. Всего в прошлом году за перемещение граждан Вьетнама пограничники задержали 31 чеченца.

В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 376 человек, в 2015 году - 476 человек. Большинство из них - граждане Вьетнама, России и Индии.