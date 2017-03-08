Американца обвинили в покушении на убийство манекена

В Лас-Вегасе мужчину обвинили в попытке убить манекен, который использовался в качестве приманки, чтобы поймать человека, забившего двух спящих бездомных. Куклу разместили недалеко от того района в центре города, где в результате травм головы погибли бомжи, сообщает Associated Press.

Обвинения, которые стали поводом для юридических споров, были предъявлены 30-летнему Шейну Аллену Шиндлеру (Shane Allen Schindler) во вторник, 7 марта. На слушаниях судья постановил, что подозреваемый должен пройти проверку на дееспособность.

Общественный защитник Фил Кон (Phil Kohn) высмеял эти обвинения, заметив, что нельзя убить неодушевленный предмет.

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Как считает профессор права Фордэмского университета в Нью-Йорке Дебора Денно (Deborah Denno), в большинстве штатов законы учитывают то, о чем думает человек в момент совершения преступления. «Вы не можете убить манекен», — согласилась эксперт. Однако, добавила Денно, если бы условия, в которых находился в тот момент преступник, были реальными, а он верил, что они реальны, то он убивал бы настоящего человека.

В суде заместитель окружного прокурора Марк Ди Джакомо (Marc DiGiacomo) заявил, что Шиндлер представляет серьезную угрозу для общества, и власти полагают, что он, возможно, причастен к смерти бездомных — тела 46-летнего и 60-летнего мужчин были обнаружены 4 января и 3 февраля. Формально обвинения в этих убийствах ему не предъявляли.

По словам Шиндлера, при нападении он осознавал, что его жертва — манекен.

Подозреваемый сказал об этом полиции после ареста. Однако Ди Джакомо считает, что это неправда: обвиняемый не мог знать, что бьет молотком по голове именно куклу, поскольку она была накрыта одеялом. Нападение на манекен было совершено 22 февраля.

Шиндлер находится под стражей, залог на его освобождение установлен в размере 50 тысяч долларов. Его адвокат отказался от комментариев.