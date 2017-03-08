На Youtube попало видео убийства белоруса в драке на дискотеке «Кому за 30»

 

Фото: Скриншот видео

На Ютуб опубликовано ВИДЕО пьяной драки между двумя компаниям, закончившейся убийством белоруса из города Гродно.

В белорусском Гродно на дискотеке «Кому за 30» во время пьяной драки был убит 46-летний мужчина. Инцидент произошёл в ночь на 4 марта, передаёт телеканал «360».

На кадрах видно, что конфликт начался на крыльце здания, где проходила дискотека, — между несколькими посетителями завязалась драка, однако охране удалось разнять отдыхающих. Однако на этом конфликт не был исчерпан, потасовка продолжилась внутри здания, где камер не установлено.

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Там 34-летний мужчина сильно ударил кулаком в голову своего 47-летнего оппонента, который скончался.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», максимальная санкция которой — до восьми лет лишения свободы.

Youtube

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