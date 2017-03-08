На Украине у директора госпредприятия нашли золотой умывальник (фото)

Директору Электровозстроение грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

В ходе обысков в квартире директора госпредприятия Электровозстроение сотрудники прокуратуры обнаружили золотую раковину. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в среду, 8 марта.

Как отметил генпрокурор, обыски проводились в рамках расследования обстоятельств выведения 3 миллионов гривен за ремонт двигателей электровозов на счета ООО «Бумажная фабрика».

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«При этом злоумышленник абсолютно не переживал из-за задолженности по зарплате перед работниками государственного предприятия в 6 млн гривен. Его беспокоило другое. Во время обыска следователи выявили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник», – сообщил Луценко.

По его словам, что директору Электровозстроение уже сообщено о подозрении – ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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