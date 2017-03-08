На Украине у директора госпредприятия нашли золотой умывальник (фото)

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Директору Электровозстроение грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

В ходе обысков в квартире директора госпредприятия Электровозстроение сотрудники прокуратуры обнаружили золотую раковину. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в среду, 8 марта.

Как отметил генпрокурор, обыски проводились в рамках расследования обстоятельств выведения 3 миллионов гривен за ремонт двигателей электровозов на счета ООО «Бумажная фабрика».

Реклама

«При этом злоумышленник абсолютно не переживал из-за задолженности по зарплате перед работниками государственного предприятия в 6 млн гривен. Его беспокоило другое. Во время обыска следователи выявили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник», – сообщил Луценко.

По его словам, что директору Электровозстроение уже сообщено о подозрении – ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Facebook

Еще по этой теме
Квартиры, яхты и винодельни: Навальный рассказал о тайной «империи» Медведева

Квартиры, яхты и винодельни: Навальный рассказал о тайной «империи» Медведева


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 279000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR

reklama.vesti.lv

Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе Wo&Men

Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе

Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса Wo&Men

Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса

Ученые предупредили об опасности мандаринов Wo&Men

Ученые предупредили об опасности мандаринов

Скандал: Литвинова унизила инвалида на шоу «Минута славы» Showbiz

Скандал: Литвинова унизила инвалида на шоу «Минута славы»

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной модели Wo&Men

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной модели

TVNET спрашивает

Сколько денег на цветы и подарки ты планируешь потратить 8 марта? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 