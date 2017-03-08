Граждане Грузии смогут ездить в страны ЕС без виз с 28 марта

Грузия помещена в список стран с безвизовым сообщением с Евросоюзом, сообщает МИД страны.

В среду 8 марта официальный журнал Евросоюза опубликовал соответствующее изменение регуляции 539/2001 о визовом законодательстве. Через 20 дней с момента публикации, то есть 28 марта 2017 года, граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза и Шенгенской зоны без виз с краткосрочным визитом.

«Мы рады, что усилия правительства Грузии в направлении проведения реформ дали результат и принесли конкретную, ощутимую пользу населению Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.

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«Важно, чтобы каждый гражданин Грузии с особой ответственностью относился к своим обязанностям и соблюдал сроки и условия безвизового сообщения с Евросоюзом»,

— отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, 27 февраля, Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, приезжающих в Евросоюз на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в деловых, туристических или семейных целях.

Согласно документу новые правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству. Комиссия Европейского парламента пришла к выводу, что Грузия выполнила все условия для либерализации визового режима еще в 2015 году. В начале февраля за введение безвизового режима с Грузией проголосовал Европейский парламент.

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