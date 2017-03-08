Еврокомиссар: Победа Ле Пен‍ во Франции станет концом для всей Европы

Если на выборах президента во Франции победит лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, это положит конец нынешней Европе. Такое мнение высказал европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.

Как пишет Die Zeit, он опасается, что Франция при Ле Пен выйдет из ЕС и еврозоны, и тогда «современная Европа перестанет существовать». При этом, по его словам, Еврокомиссия к такому варианту развития событий пока не готова.

«Я надеюсь, что она проиграет, это будет важным знаком того, что французы не поддались ее обещаниям.

Я занимаюсь политикой уже долгие годы, и мой опыт подсказывает, что к «плану Б» готовиться не надо — это означает отсутствие веры в свой первоначальный план», — пояснил еврокомиссар.

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Президентские выборы во Франции пройдут в апреле и мае 2017 года. Помимо Ле Пен, за пост главы государства поборются кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

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