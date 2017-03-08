Еврокомиссар: Победа Ле Пен‍ во Франции станет концом для всей Европы

Лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен
 

Лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен. Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Если на выборах президента во Франции победит лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, это положит конец нынешней Европе. Такое мнение высказал европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.

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Как пишет Die Zeit, он опасается, что Франция при Ле Пен выйдет из ЕС и еврозоны, и тогда «современная Европа перестанет существовать». При этом, по его словам, Еврокомиссия к такому варианту развития событий пока не готова.

«Я надеюсь, что она проиграет, это будет важным знаком того, что французы не поддались ее обещаниям.

Я занимаюсь политикой уже долгие годы, и мой опыт подсказывает, что к «плану Б» готовиться не надо — это означает отсутствие веры в свой первоначальный план», — пояснил еврокомиссар.

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Президентские выборы во Франции пройдут в апреле и мае 2017 года. Помимо Ле Пен, за пост главы государства поборются кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

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