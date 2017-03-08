МИД Грузии назвал дату начала безвизового режима с ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что, в соответствии с опубликованным официальным журналом Евросоюза решением, граждане страны смогут посещать ЕС без виз с 28 марта.

«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается также, что правом на посещение ЕС без виз смогут воспользоваться граждане Грузии, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии.

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Ранее сообщалось, что совет ЕС утвердил введение безвизового режима с Грузией.


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