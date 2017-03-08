Генсек НАТО озаботился намерением Косово создать собственную армию

В НАТО обеспокоены намерением Косово преобразовать силы безопасности страны в полноценную армию. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте организации.

Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом непризнанной республики Хашимом Тачи и премьер-министром Исой Мустафой, чтобы донести до них серьезные опасения союзников по НАТО насчет недавних предложений властей преобразовать Силы бесопасности Косово в вооруженные силы без соответствующих конституционных изменений.

«Я дал им понять, что такие односторонние шаги бесполезны, и порекомендовал властям оставаться в тесном контакте с Белградом».

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Генсек подчеркнул, что функции сил безопасности определяются конституцией Косово, однако в случае их изменения НАТО оставит за собой право пересмотреть уровень поддержки, оказываемый Приштине.

Силы безопасности Косово в основном занимаются поисковыми и спасательными операциями, борьбой с пожарами, разминированием и обезвреживанием химических веществ. В своем распоряжении они имеют лишь легкое вооружение. Власти страны обсуждают планы преобразования их в полноценную армию.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы, однако на севере региона и в нескольких анклавах на юге живут около 120 тысяч сербов. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции страны, частью своей территории.

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