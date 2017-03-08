Генсек ООН: В мире растет дискриминация женщин

Исторически неравноправное положение мужчин и женщин усугубляется возрастающим неравенством в странах и приводит к росту дискриминации на гендерной почве. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, призвав по случаю Международного женского дня покончить с практикой притеснения женщин, передает Центр новостей ООН.

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«В Международный женский день давайте все пообещаем сделать все от нас зависящее для преодоления укоренившихся предрассудков, … для поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», - сказал Антониу Гутерреш.

Глава ООН подчеркнул, что во всем мире искажение традиций, культурных ценностей и основ религии приводит к ущемлению прав женщин, распространению сексизма и женоненавистническим действиям.

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Сегодня многие женщины подвергаются запугиванию и домогательствам в киберпространстве и в реальной жизни.

Нередко экстремисты и террористы строят свою идеологию на идее подчинения женщин и девочек, сексуального и гендерного насилия, принудительных браков и фактического порабощения.

Гутерреш добавил, что сегодня многие женщины до сих пор надлежащим образом не представлены в политике и на высших должностях в сфере экономики.

«Несмотря на определенный прогресс, как правило, руководящие должности по-прежнему занимают мужчины, а экономический гендерный разрыв увеличивается в силу устаревших представлений и укоренившегося мужского шовинизма», - сказал глава ООН.

Он призвал добиваться расширения прав и возможностей женщин на всех уровнях и предоставлять им возможность быть услышанными и контролировать свою собственную жизнь и будущее нашего мира. В этой связи Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить доступ женщин к системе образования и здравоохранения, а также расширить их представленность на рынке труда.

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