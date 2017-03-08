Громкое дело: из-за наследства мужчина убил и расчленил целую семью

Громкое дело об исчезновении семьи Троадек, пропавшей при загадочных обстоятельствах в середине февраля на западе Франции, недавно раскрылось: один из родственников признался, что убил и расчленил супружескую пару и двух их детей из-за разногласий вокруг наследства — золотых слитков, которых, по некоторым данным, не существовало, сообщает AFP.

О судьбе 49-летних Паскаля и Брижит Троадек, их 21-летнего сына Себастьяна и 18-летней дочери Шарлотты не было ничего известно с 16 февраля. Они не появлялись на работе, их мобильные телефоны были отключены, а в их доме недалеко от Нанта обнаружили следы крови.

Позднее недалеко от Бреста во французской Бретани нашли джинсы с документами Шарлотты и книги, принадлежавшие Себастьяну. Автомобиль Себастьяна обнаружили в 60 километрах от дома семьи Троадек.

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В расследовании этого громкого дела участвовали более ста следователей.

Изначально подозрения пали на Себастьяна. Однако затем следователи заподозрили в убийстве зятя Паскаля, Юбера Кауссена: в доме и автомобиле семьи Троадек обнаружили следы его ДНК.

Сначала Кауссен уверял, что не общался с родственниками из-за давнишних разногласий по поводу наследства. Но затем дал признательные показания. Он отправился в дом к семье Троадек поздно вечером 16 февраля, чтобы «за ними проследить» и забрать некий ключ. Паскаль и Брижит проснулись из-за шума и столкнулись с Кауссеном.

Последний выхватил из рук своего родственника лом и забил насмерть сначала супружескую пару, а затем их детей. По всему дому обнаружили следы крови трех из четырех членов семьи. Следы крови нашли и в автомобиле Себастьяна, который оказался на парковке около церкви в 60 километрах от дома.

Юбер Кауссен, вернувшись домой, рассказал об убийстве своей жене Лидии Троадек. На следующий день он вернулся на место преступления, чтобы забрать тела убитых и стереть следы крови.

Прокурор рассказал, что в течение следующих нескольких дней признавшийся в убийстве Кауссен пытался «избавиться» от четырех тел.

«Очевидно, тела были расчленены, частично похоронены, частично сожжены», — сообщил прокурор.

Юбера Кауссена обвинили в убийстве и расчленении тел. Лидии Троадек предъявили обвинения в «намеренном изменении улик на месте преступления и сокрытии тел убитых».

Подозреваемый в убийстве Юбер Кауссен «затаил злобу» на своего родственника Паскаля Троадека, который как был уверен Кауссен «забрал себе золотые изделия в качестве наследства», объяснил прокурор Нанта Пьер Сеннес. Ссора из-за наследства произошла около 10 лет назад.

При этом, по словам матери Юбера Кауссена, никаких золотых слитков вовсе не существовало, и это была «семейная легенда», которая отравляла отношения между родственниками.

Она объяснила, что отец Паскаля и Лидии сдавал в аренду дом в Бресте. Рассказывают, что при ремонте он нашел в стене клад. Однако, по ее словам, никто не получил никакого золота в наследство после его смерти.