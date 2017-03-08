Пентагон обвинил РФ в размещении запрещенных ракет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Пентагон обвинил Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Об этом заявил зампредседателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва, передает РИА Новости.

Выступая в Конгрессе, он заявил, что Россия нарушает «дух и цели» договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.

«Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», - сказал Сельва.

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Он также высказал сомнение, что Россия «вернется к соблюдению договора РСМД». При этом он добавил, что

США надо «искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД».

Как известно, президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на оборону на 54 миллиарда долларов.

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