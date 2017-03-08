Жертвами атаки ИГИЛ в Кабуле стали 30 человек

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в афганской столице Кабул, сообщает Reuters.

В результате нападения погибли 30 человек. Ранения, по данным телеканала Аль-Джазира, получили 32 человека.

Силы безопасности перекрыли район вокруг больницы, рядом с оживленной транспортной развязкой, и бойцы спецназа спустились на крышу здания с вертолетов.

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Во время перестрелки погиб один афганский военный, еще трое были ранены.

Отмечается, что нападавших было пятеро: один подорвался возле главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей.

Госпиталь, который является крупнейшим в стране, расположен неподалеку от посольства США.

Отметим, 5 марта в этом же районе произошел взрыв у здания Верховного суда, унесший жизни не менее 20 человек.

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