Жертвами атаки ИГИЛ в Кабуле стали 30 человек

 

Фото: AP/Scanpix

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в афганской столице Кабул, сообщает Reuters.

В результате нападения погибли 30 человек. Ранения, по данным телеканала Аль-Джазира, получили 32 человека.

Силы безопасности перекрыли район вокруг больницы, рядом с оживленной транспортной развязкой, и бойцы спецназа спустились на крышу здания с вертолетов.

Реклама

Во время перестрелки погиб один афганский военный, еще трое были ранены.

Отмечается, что нападавших было пятеро: один подорвался возле главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей.

Госпиталь, который является крупнейшим в стране, расположен неподалеку от посольства США.

Отметим, 5 марта в этом же районе произошел взрыв у здания Верховного суда, унесший жизни не менее 20 человек.

Еще по этой теме
Неизвестные атаковали госпиталь в центре Кабула

Неизвестные атаковали госпиталь в центре Кабула


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Как заставить мужчину влюбиться, сказав 4 слова Wo&Men

Как заставить мужчину влюбиться, сказав 4 слова

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года Hi-Tech

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года

Максим Фадеев откровенно рассказал о проблемах со здоровьем Showbiz

Максим Фадеев откровенно рассказал о проблемах со здоровьем

Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина Showbiz

Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну Hi-Tech

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну

За рубежом

TVNET спрашивает

Сколько денег на цветы и подарки ты планируешь потратить 8 марта? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
59 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 