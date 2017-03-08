Германию «всерьез» обеспокоили слитые WikiLeaks данные

Берлин находится в постоянном контакте с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности и воспринимает информацию WikiLeaks о слежке ЦРУ всерьез, сообщил представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

«Вы знаете, что мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими коллегами, вы знаете, что темы этого круга всплывают снова и снова. Мы воспринимаем эту информацию очень серьезно и состоим в контакте по этому поводу с американской стороной», — сказал официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.

Вместе с этим он подчеркнул, что не может судить о подлинности информации WikiLeaks в отсутствие собственных данных по опубликованным документам.

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Ранее WikiLeaks обнародовала первую часть документов ЦРУ. Публикация Year Zero включает более 8,7 тыс. документов. Они демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения, в частности в смартфонах, заявили в WikiLeaks.

Отмечается, что консульство США во Франкфурте-на-Майне (Германия) является тайной «хакерской» базой ЦРУ для организации кибератак на Европу, Ближний Восток и Африку. В пресс-релизе WikiLeaks также утверждается, что ЦРУ крадет чужие компьютерные вирусы и может с их помощью устраивать кибератаки «под ложным флагом.

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