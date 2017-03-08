В центре Киева на глазах у детей расстреляли отца

В центре Киева расстреляли автомобиль, водитель скончался на месте, сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

«Расстреляли автомобиль Mercedes-Benz CLS. Мужчина который был за рулем скончался на месте, ранен ребенок, в срочном порядке госпитализирован!», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле:

возле дома неизвестный расстрелял его Mersedes, в результате чего мужчина погиб, а детей доставили в больницу.

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«Событие произошло в Голосеевском районе Киева. На месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова. На момент приезда правоохранителей установлено, что детей, которые находились в салоне авто, доставили в «Охматдет», информация об их состоянии уточняется», - говорится в сообщении.

Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом.

Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится тщательный осмотр прилегающей территории. Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей события и лиц, причастных к убийству.