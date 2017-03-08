В Гватемале в результате пожара в детском доме погибли 19 человек

В результате пожара в приюте города Сан-Хосе-Пинула в Гватемале погибли 19 девочек и еще 23 человек получили ожоги различной степени тяжести, среди которых 19 взрослых, сообщает газета Diario de Centro América.

Официально причина пожара не называется. Согласно неофициальной версии, огонь начал распространяться по зданию после того, как один из воспитанников приюта поджег матрас в своей спальне.

В настоящее время приют оцеплен полицейскими.

Родители детей, содержащихся в приюте, жалуются, что руководство ничего им не сообщило о пожаре, а сейчас ничего не говорит о состоянии детей.

Реклама

В подвергшимся пожару приюте проживают в основном несовершеннолетние жертвы семейного насилия. Здание приюта рассчитано на 400 человек, но в нем содержалось примерно 750 детей. Накануне пожара в приюте был бунт, несколько воспитанников сбежали.