США начали расследование утечки документов ЦРУ

В США открыто расследование публикации порталом WikiLeaks документов ЦРУ, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников телеканала, рассмотрение дела координируют ФБР и ЦРУ.

Цель расследования — понять, как документы попали к WikiLeaks и были ли они «слиты» сотрудником спецслужбы или контрактником, работавшим на ЦРУ. Также спецслужбы выясняют, есть ли у WikiLeaks другие неопубликованные документы.

Большинство документов, опубликованных порталом, подлинные, сообщили CNN источники, однако они не исключают, что некоторые документы могли быть изменены.

Реклама

Больше всего спецслужбы обеспокоены вопросом, может ли Wikileaks опубликовать компьютерные коды, которые служат для проведения разведывательных операций.

Если хакеры получат к ним доступ, это вызовет хаос за рубежом, отмечает CNN.

Кроме того, источники в американских спецслужбах и правоохранительных органах сообщили Reuters, что были осведомлены о нарушении безопасности ЦРУ с конца прошлого года. Два чиновника сообщили агентству, что в качестве наиболее вероятных виновников утечки они подозревают работников по контракту.

Еще по этой теме