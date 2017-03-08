США начали расследование утечки документов ЦРУ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В США открыто расследование публикации порталом WikiLeaks документов ЦРУ, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников телеканала, рассмотрение дела координируют ФБР и ЦРУ.

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Цель расследования — понять, как документы попали к WikiLeaks и были ли они «слиты» сотрудником спецслужбы или контрактником, работавшим на ЦРУ. Также спецслужбы выясняют, есть ли у WikiLeaks другие неопубликованные документы.

Большинство документов, опубликованных порталом, подлинные, сообщили CNN источники, однако они не исключают, что некоторые документы могли быть изменены.

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Больше всего спецслужбы обеспокоены вопросом, может ли Wikileaks опубликовать компьютерные коды, которые служат для проведения разведывательных операций.

Если хакеры получат к ним доступ, это вызовет хаос за рубежом, отмечает CNN.

Кроме того, источники в американских спецслужбах и правоохранительных органах сообщили Reuters, что были осведомлены о нарушении безопасности ЦРУ с конца прошлого года. Два чиновника сообщили агентству, что в качестве наиболее вероятных виновников утечки они подозревают работников по контракту.

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