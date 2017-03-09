В Дюссельдорфе из-за бомбы эвакуировали 8000 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Германии в городе Дюссельдорф восемь тысяч человек были эвакуированы из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает немецкая газета Rheinische Post.

В связи с обнаружением бомбы были эвакуированы близлежащие дома в радиусе километра. Всего покинули свои дома восемь тысяч человек, сообщает РБК.

Ночью покинули свои номера 250 гостей отелей, который находятся рядом с местом обнаружения бомбы, а утром в четверг, 9 марта, закрыты офисы компаний, которые находятся в эвакуируемой зоне.

Реклама

Люди смогут выйти на работу только после того, как бомба будет обезврежена.

В полиции отметили, что бомба оснащена химико-механическим детонатором и «очень опасна». Бомба может быть взорвана на месте во второй половине дня в четверг.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR

reklama.vesti.lv

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала Showbiz

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию Showbiz

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну Hi-Tech

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры Hi-Tech

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры

Из секс-бомбы в скромницы: Андерсон сразила естественным образом Wo&Men

Из секс-бомбы в скромницы: Андерсон сразила естественным образом

Германия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
http://alkoutlet.lv

Темы

 