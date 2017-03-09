В Роттердаме отменили выступление главы турецкого МИДа

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу
 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Агитационное выступление Мевлюта Чавушоглу отменено в Роттердаме. Ранее подобные мероприятия аннулировали и в ряде немецких городов.

Запланированное на грядущие выходные в нидерландском Роттердаме агитационное мероприятие с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу отменено. Как сообщил в среду, 8 марта, мэр города Ахмед Абдуталеб, владелец здания, где было запланировано мероприятие, отказал в предоставлении площадки для выступления.

Ранее нидерландские политики, в том числе премьер-министр Марк Рютте, высказались против мероприятий с участием Чавушоглу. Мэр Роттердама, имеющий марокканские корни, поддержал Рютте, заявив, что даже если бы встречу попытались провести, она была бы отменена по соображениям безопасности.

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Турецкий министр иностранных дел намеревался выступить в связи с проведением референдума по изменениям в конституцию страны. Поправки предусматривают превращение Турции из парламентской республики в президентскую. Ранее в Германии был отменен целый ряд мероприятий с участием турецких политиков, включая самого Чавушоглу. Этот шаг вызвал в Анкаре резкое недовольство.


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