Пентагон впервые заявил о развертывании Москвой крылатых ракет

 

Фото: TASS/Scanpix

Deutsche Welle


Генерал ВС США Пол Селва на слушаниях в Палате представителей указал, что развертывание РФ крылатых ракет угрожает безопасности НАТО.

Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования в нарушение «духа и целей» договора Москвы и Вашингтона о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году в Вашингтоне. Уверенность в этом выразил в среду, 8 марта, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Пол Селва.

Данный шаг угрожает безопасности НАТО, подчеркнул он. Заявление генерала стало первым официальным подтверждением со стороны американских военных, что данный шаг Москвы, о котором еще в феврале сообщила газета The New York Times, действительно имел место, отмечает Reuters.

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«Сама система представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы полагаем, что русские намеренно задействовали ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности альянса», - заявил генерал на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

NYT: У РФ - два дивизиона крылатых ракет

14 февраля газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Россия разместила на своей территории крылатые ракеты в нарушение соглашения о ракетах средней и малой дальности. Всего у России два дивизиона «запрещенных» крылатых ракет, рассказали изданию американские чиновники.

Один дивизион был перемещен в декабре 2016 года на действующую военную базу на территории РФ, другой продолжает испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Каждый ракетный дивизион включает в себя четыре мобильные пусковые установки и по несколько ракет, отмечала The New York Times.

В российском МИД эти сведения назвали «голословными обвинениями».

Суть договора

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году. Согласно документу, сторонам соглашения (СССР/России и США) запрещается производство, испытание и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.


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