Лукашенко жестко ответил на газовую угрозу Медведева

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, сообщается на официальном интернет-портале президента Белоруссии.

Одной из поднятых на совещании тем стало сотрудничество с Россией в свете недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева, — заявил Лукашенко. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».

Реклама

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить.

И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул лидер Белоруссии.

«В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства при этом четко обозначил, чего именно хочет Белоруссия в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений. «Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал президент.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет»,

— добавил Александр Лукашенко.

Напомним, на межправительственном заседании в рамках ЕАЭС в Бишкеке премьер Белоруссии Андрей Кобяков подчеркнул, что проблемы в отношениях в Россией влияют на участие Белоруссии в интеграционных процессах. В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений переносятся на многостороннюю площадку, что «с успехом продемонстрировала белорусская сторона» и призвал участников ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры Hi-Tech

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры

Что подпись может рассказать о вашем характере Wo&Men

Что подпись может рассказать о вашем характере

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию Showbiz

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию

Медики определили самый опасный пищевой продукт Wo&Men

Медики определили самый опасный пищевой продукт

Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка Риги Showbiz

Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка Риги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 