Лукашенко жестко ответил на газовую угрозу Медведева

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, сообщается на официальном интернет-портале президента Белоруссии.

Одной из поднятых на совещании тем стало сотрудничество с Россией в свете недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева, — заявил Лукашенко. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».

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«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить.

И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул лидер Белоруссии.

«В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства при этом четко обозначил, чего именно хочет Белоруссия в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений. «Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал президент.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет»,

— добавил Александр Лукашенко.

Напомним, на межправительственном заседании в рамках ЕАЭС в Бишкеке премьер Белоруссии Андрей Кобяков подчеркнул, что проблемы в отношениях в Россией влияют на участие Белоруссии в интеграционных процессах. В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений переносятся на многостороннюю площадку, что «с успехом продемонстрировала белорусская сторона» и призвал участников ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.